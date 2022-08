Incorvaia e Ciavarro in vacanza sui monti con nonna Eleonora Giorgi

Leggi Anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano Gabriele, il padrino è Alfonso Signorini



Dal mare della Sicilia ai monti delle Dolomiti è un attimo per la famiglia Incorvaia-Ciavarro. Insieme a Gabriele e Nina (la bambina che la Incorvaia ha avuto dal suo ex Francesco Sarcina), la coppia di ex gieffini è partita alla volta della Val Gardena per concedersi un po’ di relax al fresco tra prati verdi e natura. La primogenita della Incorvaia si diverte con gite in pony ed escursioni tra gli animali, il piccolo Gabri si gode le coccole della nonna e così Clizia e Paolo ne approfittano per un po’ di passione tra i monti. Si immortalano nelle acque dell’idromassaggio vista vette, si baciano tra i prati, si coccolano con trasporto. Sfoglia la gallery e scopri le vacanze di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro…

