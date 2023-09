Stefano De Martino si confessa in tv: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento".

Ma dopo tutte le illazioni di Belen Rodriguez sulle corna lui non sa ancora il suo stato civile? “Devo ridivorziare” dice tra il furbo e l’ironico rispedendo al mittente tutte le accuse: "Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti". Con Belen è finita per colpa di un’altra? “Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane" risponde.