Ogni scatto postato da Belen Rodriguez viene scansionato attentamente dagli occhi degli utenti social, e i pareri si dividono tra quelli ammirati e quelli critici. Una serie di foto che la ritraggono a spasso per Milano con un look autunnale è finito nella stessa dinamica e tra i commenti qualcuno scrive: "Bella, ma dimagrita tantissimo". La showgirl risponde direttamente, ammettendo di aver perso peso ma di voler recuperare.

Belen Rodriguez parla di mesi complicati, e il riferimento agli stravolgimenti subiti dalla sua vita sentimentale è evidente. A giugno faceva ancora coppia con Stefano De Martino e sembrava felice, almeno dagli scatti pubblicati durante una vacanza alle isole Pontine . Invece, dietro l'apparenza delle foto social, qualcosa tra loro si era già spezzato tanto che, a distanza di poche settimane, il conduttore si faceva vedere in giro senza fede al dito . Non ci sono stati annunci ufficiali, ma che la distanza tra loro fosse diventata siderale è stato presto chiaro.

Felice con Elio

Adesso accanto a Belen Rodriguez c'è Elio Lorenzoni, l'imprenditore bresciano con cui è stata amica per 10 anni prima che il sentimento si trasformasse. Sono usciti da poco allo scoperto, anche se i paparazzi li insidiavano da tempo. Ora non si nascondono più e anzi, sui social la showgirl non esita a condividere scatti di coppia. La fine della relazione con Stefano De Martino le ha causato molto dolore, ma con Elio ha ritrovato il sorriso.