Stesi sull’erba delle Dolomiti, tra coccole ad alta quota, i due si erano fotografati per la prima volta regalando ai follower una chiara ufficializzazione della loro liaison. Ora il settimanale “Chi” pubblica il servizio completo della passione in vetta tra la showgirl e l’imprenditore che si conoscono da dieci anni ma che ora si sono ritrovati innamorati.

Belen Rodriguez salta al collo di Elio Lorenzoni, lui la avvinghia a sé stringendola tra le braccia. Le prime immagini dell’amore tra la sexy argentina e il manager italiano mostrano una confidenza e una complicità collaudata. I due giocano sdraiati sui prati, si tengono stretti e ridono di gusto. La showgirl è più felice che mai. Da tanto non la si vedeva così raggiante e serena. Lui è premuroso e attento.

Il volo in deltaplano Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni nella loro mini vacanza sulle Dolomiti non si sono fatti mancare nulla, nemmeno un volo in deltaplano. La Rodriguez ha documentato le sue virate ad alta quota in video social mostrando tutta la sua scioltezza e voglia di libertà. Nessun timore, ma solo desiderio di osare e di sentirsi leggera. All’istruttore che le diceva di non pensare al cellulare ma alla guida, lei ha replicato di aver bisogno di alcune foto per la sua galleria.

Il primo selfie social Proprio dalle Dolomiti Belen Rodriguez ha scelto di lanciare il primo selfie di coppia. Lei e lui stesi sull’erba accoccolati. Dopo aver postato le prime immagini del nuovo fidanzato, la showgirl ha regalato ai fan la foto insieme per testimoniare che è proprio arrivato il momento di gridare al mondo la sua nuova raggiunta felicità. Qualche giorno prima aveva pubblicato un album di scatti di Elio aggiungendo nella didascalia: “3, 2, 1 e ora scatenatevi” come ad alludere al gossip che stava per esplodere. E tra i post è spuntato pure un video hot di mani intrecciate e lingerie di pizzo. I follower non hanno che potuto replicare con i complimenti.

E tra gli ex scatta l’alleanza E se Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si godono la loro prima vacanza di coppia in montagna, a Milano si scatenano gli ex. I figli della Rodriguez sono rimasti in città con i rispettivi papà, salvo un pomeriggio al parco con i nonni per Luna Marì. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, dopo essersi scambiati i reciproci “segui” sui social, sono stati beccati insieme nell’appartamento del conduttore tv. Il settimanale “Chi” ha fotografato Spinalbese che entrava con la figlia nel portone del palazzo dell’ex ballerino, dove Stefano era appena rientrato con Santiago e un’amichetta. I due ex avrebbero trascorso diverse ore a chiacchierare e chissà che alleanza avranno stretto!