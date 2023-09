I genitori di Belen sono andati a vivere nel capoluogo lombardo quando Santiago De Martino era ancora piccolo e offrono tutto il loro aiuto e affetto ai nipotini Santi e Luna Marì Spinalbese. Capita spesso di vedere sul profilo social di Veronica Cozzani i figli di Belen tra compiti, giochi, pappe e momenti di ordinaria quotidianità con i nonni. Così anche l’altro pomeriggio, mentre la showgirl argentina era sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni per qualche giorno di relax di coppia, i coniugi Rodriguez erano al parco a Milano con la piccola Luna Marì. Simpatica e bellissima, la figlia di Belen e Antonino Spinalbese, 2 anni compiuti a luglio, ha provato l’altalena spinta da Gustavo e il dondolo prima di allontanarsi sul passeggino guidato dalla Cozzani.

Luna e Santi con i papà

Mentre Belen Rodriguez era in montagna, Luna Marì Spinalbese ha trascorso qualche tempo con il padre Antonino, mentre Santiago era da Stefano De Martino. L’ex hairstylist ha postato alcuni scorci della figlia sia al parco sia accoccolata sul lettino a casa, mostrando poi in un post la sua fede con la scritta dedicata alla bambina, la “sua unica sposa” come ama definirla. Anche De Martino ha pubblicato alcune immagini di Santiago tra cui una bella foto in motorino con papà.