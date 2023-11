Fotogallery - Chiara Ferragni in ospedale... per la sua prima donazione

Belen, Luna Marì e Santiago, oggi una nuova famiglia con Elio Insieme a Elio Lorenzoni Belen Rodriguez ha ritrovato la stabilità. Con il fidanzato e i figli Santiago (nato da Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese) forma una famiglia felice. In montagna si divertono a realizzare pupazzi di neve, si godono lunghe passeggiate e si scatenano in cucina tra biscotti, gnocchi e taglieri di formaggi. Con loro c'è anche una ragazzina, più o meno coetanea del primogenito della showgirl, e i follower si interrogano: sarà la figlia di Elio Lorenzoni?

Belen Rodriguez, le rivelazioni sul fidanzato: "Stiamo insieme da 5 mesi" "Lo conosco da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente." ha spiegato Belen Rodriguez in risposta a un commento su Instagram a proposito della sua relazione con il compagno Elio Lorenzoni. "Lo vedevo come un amico e poi già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene per bene. Sai, dal volere bene, quando c’è una bella amicizia, all’amore si fa in fretta. Comunque stiamo insieme da cinque mesi" ha aggiunto. La storia con l'imprenditore bresciano, a quanto pare, è iniziata proprio subito dopo la fine della relazione della showgirl con Stefano De Martino: a fine giugno lei postava ancora scatti da Ponza con l'ex marito.

Belen in fuga dai gossip a Brescia, dove vive il compagno Elio Lorenzoni Di recente Belen Rodriguez ha avuto qualche momento di fragilità e si è rifugiata a Brescia, a casa di Elio Lorenzoni. Si è allontanata dal gossip per recuperare le energie fisiche e mentali e tornare più in forma di prima. Le sue condizioni di salute hanno fatto preoccupare i fan: pare sia stata avvistata in una clinica di Padova, la stessa dove è nata la figlia Luna Marì. Anche Fabrizio Corona, suo ex fidanzato, aveva fatto riferimento in tv al periodo non semplice che stava attraversando la showgirl: "Belen non sta bene", aveva spifferato.

Dove abita Belen Rodriguez? Il nuovo attico a Milano Belen Rodriguez si è definitivamente lasciata alle spalle la vecchia vita ed è pronta ad iniziarne una nuova. Per chiudere definitivamente con il passato ha deciso di cambiare scenario: via dalla casa che ha visto crescere il suo amore con Stefano De Martino, sta per trasferirsi in un nuovo appartamento. La conduttrice ha acquistato un maxi attico con vetrate panoramiche nel cuore di Milano. Si è fotografata durante la visita insieme alla famiglia, e anche i paparazzi del settimanale Chi l'hanno sorpresa mentre lasciava l'edificio insieme a Elio Lorenzoni, affiatati e complici come sempre.