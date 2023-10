La coppia sta trascorrendo un weekend in montagna e ai follower non scappa un romantico dettaglio

Che si siano fidanzati in gran segreto? Si tratterebbe di una secca smentita a chi mormora che la showgirl argentina ostenti la felicità con il nuovo compagno solo per far ingelosire l'ex marito Stefano De Martino. Intanto lei stuzzica la curiosità dei follower, pubblicando gli scatti delle loro mani inanellate...

Leggi Anche Belen Rodriguez verso il trasloco, sui social mostra la nuova casa

Leggi Anche Belen Rodriguez, weekend con Elio Lorenzoni immersi nella natura

La montagna sembra essere il rifugio d'amore preferito per Belen e l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Appena possono, infatti, fuggono ad alta quota per godersi il loro amore immersi nella natura e lontano dal rumore del gossip. La showgirl via social si immortala in versione contadina: prima nell'orto a raccogliere verdure fresche e poi in cucina, per preparare un pranzetto alla sua dolce metà.

Tra un quadretto bucolico e l'altro, però, Belen inserisce anche qualche dettaglio gossipparo per tenere alta l'attenzione dei suoi follower. Non è infatti sfuggito ai fan un dettaglio importante: agli anulari dei due innamorati sono comparse le fedi. Un pegno d'amore importante, che i due siano già pronti a fidanzarsi ufficialmente o che se lo siano promessi in gran segreto? Per ora hanno solo stuzzicato la curiosità del gossip, ma non è detto che presto possano stupire con nuovi sviluppi.

Leggi Anche Belen Rodriguez baci appassionati a Elio nel nuovo attico

Belen Rodriguez, le ultime news I due si frequentano da molti anni come amici e forse per questo il loro amore vola veloce. Presto andranno a convivere nel loro nuovo nido d'amore, un attico milanese in cui la showgirl potrà iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme all'uomo che ama. La rivista "Chi" ha pubblicato le foto della Rodriguez mentre visita la sua futura casa insieme al compagno Elio Lorenzoni, alla madre Veronica Cozzani, alla sorella Cecilia Rodriguez e alla sua agente Antonia Achille.

Belen Rodriguez cammina mano nella mano con Elio, poi si sporgono dal balcone della loro nuova abitazione e si scambiano un bacio appassionato sotto gli occhi dei fotografi. Il gruppetto esplora gli ambienti del condominio dove si trasferiranno. Secondo "Chi", la casa dispone di una terrazza con piscina e una vasca interna, nel fabbricato industriale rinnovato e adibito a residenze ci sono anche una palestra e un centro benessere. E l'edificio è vicino a quello di Cecilia.