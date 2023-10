Dopo aver sofferto – pare per i presunti tradimenti di Stefano De Martino – e aver affrontato un periodo difficile, la showgirl argentina ha deciso di chiudere con il passato a partire dalla casa. Via dall’abitazione invidiabile in centro a Milano, ricomincia con un attico superlusso dove andrà a vivere con i figli Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese e il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Ecco il bacio al balcone che sancisce una storia tutta da riscrivere.

Tgcom24

Belen Rodriguez, le ultime news Belen lascerà la casa dei ricordi e degli amori passati per ricominciare la sua vita con Elio. I paparazzi del settimanale “Chi” hanno fotografato la Rodriguez durante un sopralluogo alla nuova abitazione insieme al fidanzato Elio Lorenzoni, alla mamma Veronica Cozzani, alla sorella Cecilia Rodriguez e alla sua manager Antonia Achille. Belen Rodriguez, 39 anni, tiene stretta la mano di Elio, 40 anni appena festeggiati tra candeline in famiglia e dediche romantiche. Si affacciano al balcone della casa che li ospiterà e si scambiano un bacio focoso e appassionato a favor di flash. La comitiva ispeziona i locali dell’edificio residenziale in cui traslocheranno. Secondo quanto riporta “Chi”, ci sono un terrazzo con piscina e una vasca interna, nel palazzo industriale ristrutturato e convertito ad abitazioni ci sono anche palestra e centro benessere. E la struttura è vicina alla dimora di Cecilia.

Le foto con Elio Lorenzoni Belen gongola e sorride a fianco a Elio. Durante il sopralluogo nel nuovo attico milanese la Rodriguez è vestita tutta di bianco, pantaloni a palazzo e camicia, l’imprenditore che le ha rubato il cuore indossa abiti color panna e bluette. I due sono in pendant, avvinghiati, si tengono per mano, si sorridono e sono innamorati come non mai.

Chi è l’imprenditore bergamasco che sta con Belen Elio Lorenzoni è un imprenditore bergamasco proveniente da un paesino del Bresciano, laureato in Economia e amministrazione aziendale all’Università Cattolica di Milano. Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez ha interessi in società che operano nel settore dei motori, degli accessori e dei componenti per le due ruote. Elio conosceva Belen da molto tempo, pare fossero amici da dieci anni prima ancora del matrimonio con Stefano De Martino. Ma qualche mese fa è scoccata la scintilla. Nel suo staff si diceva che tra i due ci fosse solo amicizia ma poi il rapporto si è trasformato. Il primo segnale d’amore è apparso alla festa di compleanno di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez. Poi man mano sono usciti allo scoperto. “E ora scatenatevi” aveva scritto Belen postando le foto con Elio.

Belen Rodriguez e il periodo a Brescia Prima di affrontare i nuovi cambiamenti, la casa, il ritorno alla routine milanese, gli impegni di lavoro, Belen Rodriguez si era presa una pausa dai social e si era trasferita a Brescia a casa di Elio Lorenzoni. La showgirl argentina stava affrontando un periodo complicato in cui è dimagrita di sette chili e come ha detto il suo ex Fabrizio Corona in tv non stava affatto bene. E’ stata persino avvistata uscire da una clinica di Padova. Ci è voluto tempo e amore per riprendersi, ma ora la Rodriguez è più forte che mai e con Lorenzoni al suo fianco è pronta a voltare le spalle al passato e a scrivere il suo futuro con Elio.

Belen presenta Elio ai figli Durante la pausa bresciana, i figli di Belen Rodriguez sono rimasti a Milano con i rispettivi papà Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ora però è tempo di fare le prove di famiglia allargata e la showgirl posta video di siparietti al ristorante con i bambini ed Elio Lorenzoni. Si respira aria di confidenza e complicità in attesa di una nuova convivenza nell’attico meneghino.