“Belen tornerà presto più forte di prima” scrive Deianira Marzano che sui social rivela che la showgirl si è trasferita da circa un mesetto, mentre i bambini sono rimasti a Milano. “Ogni domenica (lo fanno già da 2-3 settimane) i Rodriguez portano i bimbi dalla madre e spesso vanno anche i fratelli di Belen (soprattutto Cecilia e Ignazio), insomma fanno le domeniche in famiglia ma a casa di Elio” aggiunge.

Belen sparita

Di Belen Rodriguez non c’è traccia social e nemmeno i flash dei paparazzi l’hanno più intercettata da qualche settimana. Lei pubblica di rado scegliendo accuratamente citazioni o immagini da spot e inframezzandole con scatti di Elio per sottolineare la presenza dell’imprenditore nella sua vita. Secondo quanto spifferato da Fabrizio Corona in tv: “Belen non sta bene, ma si riprenderà”. Ha rinunciato a due ospitate televisive per prendersi un po’ di tempo per tornare più forte di prima. I genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez le sono accanto e si occupano dei nipoti (sul profilo della nonna appaiono di continuo le immagini di Santiago e Luna Marì).