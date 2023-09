Il conduttore tv in moto per le strade di Milano con la modella che si occupa di cosmesi

Lei lavora nella cosmesi e non fa parte dello showbiz ma pare aver stregato il conduttore tv. Lui non è uno che si butta a capofitto e soprattutto è molto cauto nel farsi beccare con una donna al suo fianco. Ma Martina ha superato la prova del primo appuntamento e ora i due si lasciano andare alle tenerezze in pubblico.

Il settimanale “Chi” ha paparazzato Stefano De Martino e Martina Trivelli a Milano in motorino. Il conduttore tv è stato fotografato mentre allaccia il casco alla giovane compagna in un mix di risate e seduzione. Piccoli gesti alla luce dei flash che paiono dirla lunga sulla relazione che sta nascendo. Stefano è solito essere attento alla sua privacy e difficilmente si fa beccare con una donna al suo fianco. In questi anni tra i tira e molla con Belen Rodriguez, raramente è stato scoperto con una che non fosse la moglie. Ora invece appare felice e spensierato, senza curarsi dei paparazzi che lo seguono e pronto a vivere un nuovo flirt con serenità.

Non è la prima volta Stefano De Martino e Martina Trivelli sono stati sorpresi ormai più di una volta insieme. Girano per la città a bordo del motorino di lui e appena si levano il casco finiscono nel mirino dei flash. La prima paparazzata li aveva visti entrare a casa dell’ex ballerino, poi sono stati sorpresi sfrecciare in scooter per il capoluogo meneghino, e ora sotto casa di Martina. Si accorgono della presenza dei fotografi, così parlano e cercano un modo per depistarli tra sorrisi e complicità.

Con Belen è tempo di ridivorziare Stefano De Martino ha chiuso il capitolo Belen Rodriguez e con Martina Trivelli è pronto a voltare pagina. In tv in una recente intervista ha ammesso: “Devo ridivorziare”. Ma ha anche aggiunto: “Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti” pur ammettendo che verso la fine delle sue relazioni gli è capitato di tradire.