Le foto con Elio Lorenzoni La festa organizzata da Belen Rodriguez per il suo Elio Lorenzoni è semplice ma romantica. E’ lei che porta la torta di compleanno al compagno, gli porge il dolce con le candeline accese, gli scocca un tenero bacio e si allontana lasciando a lui la scena. Il video e le foto dell’imprenditore di Bedizzole impazzano sul web e la showgirl rimarca ancora una volta l’importanza del suo fidanzato in questo momento della sua vita. A lui il merito della rinascita di Belen dopo un periodo buio.



Il nuovo amore di Belen E’ stato Elio Lorenzoni a far tornare il sorriso a Belen Rodriguez dopo la fine del suo matrimonio – ormai pare definitiva – con Stefano De Martino. I due ci hanno riprovato più volte, ma quest’estate i tentativi di far funzionare la loro storia si sono bruscamente interrotti. La Rodriguez ha attraversato un periodo difficile in cui ha confessato di essere dimagrita (“Ho perso 7 chili in questi mesi complicati” aveva ammesso la showgirl). Poi è ricomparso Elio Lorenzoni che Belen la conosceva da dieci anni. I due amici hanno ripreso a vedersi ed è scoccata la scintilla della passione.

Belen Rodriguez con il fidanzato mette su casa Per un po’ di tempo Belen Rodriguez si è trasferita nel Bresciano da Elio Lorenzoni per sfuggire ai paparazzi e alle pressioni mediatiche. Poi è tornata nel capoluogo lombardo con nuovi progetti. Ha comprato casa in centro a Milano, non molto lontano da dove vive ora, e ci andrà a vivere con Elio. Se le intenzioni iniziali vedevano un ricongiungimento con Stefano De Martino, dopo la definitiva fine del matrimonio, la convivenza nell’appartamento con terrazzo che ha scelto sarà con l’imprenditore bresciano.

Presenta Elio Lorenzoni ai figli Belen Rodriguez ha fatto conoscere Elio Lorenzoni ai figli Santiago, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta dalla breve liaison con Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha postato le storie di una cena in cui con il compagno Elio Lorenzoni e i bambini era seduta a tavola in un locale meneghino. Il nuovo fidanzato pare perfettamente integrato nella famiglia allargata della Rodriguez e con i ragazzini sembra aver già instaurato un bel rapporto di simpatia e complicità. Belen li ha filmati in un quadretto armonioso e perfetto in attesa della nuova convivenza nell’appartamento milanese.

Elio Lorenzoni e le prime immagini con Belen Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Le prime immagini di coppia risalgono a fine estate al compleanno di Ignazio Moser. “E ora scatenatevi” aveva scritto sui social postando l'apparizione su Instagram con Elio. Per un po’ di tempo era stata misteriosa e intrigante (mostrando foto di mani intrecciate e video vedo-non vedo), poi però è uscita allo scoperto. A settembre ha vissuto un periodo di alti e bassi in cui alternava lunghi silenzi a dichiarazioni d’amore. Ora Belen Rodriguez ha ripreso a postare spesso mostrando la sua nuova conquistata felicità.