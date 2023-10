Per la prima volta, da quando ha iniziato la nuova relazione con l’imprenditore bresciano, la showgirl mostra i bambini a tavola con lui in un clima amichevole e confidenziale. Lei sorride e riprende le scenette familiari tra un tagliere di formaggi e un piatto di patatine fritte.

Belen, il ritorno alla mondanità e al gossip Vedere Belen Rodriguez sorridente e serena risolleva il fiato dei follower che si erano preoccupati per la sua condizione di salute. La showgirl negli ultimi tempi aveva fatto preoccupare tutti con i suoi silenzi social, le ospitate mancate in tv, gli avvistamenti nei pressi di una clinica di Padova. Poi Belen è riapparsa felice accanto a Elio Lorenzoni, il suo nuovo amore, che in questi mesi difficili, in cui è dimagrita perdendo 7 chili per i problemi che stava affrontando ("Belen non sta bene" aveva detto Fabrizio Corona in tv), le è sempre stato molto vicino. La showgirl argentina lo faceva notare ad ogni apparizione su Instagram. “Mio” ha scritto, oppure lo taggava per sottolineare la sua presenza.

Video Instagram con Elio Lorenzoni e i figli Ora Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni appaiono per la prima volta in versione famiglia con i figli di lei Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. Al ristorante l’imprenditore bresciano scherza con la secondogenita della showgirl argentina rivolgendosi a lei e chiedendo cosa vuole da mangiare. La piccola, bellissima e già adorata sui social, con i suoi occhioni celesti e il suo visino che pare dipinto è la protagonista della gag in cui dice di volere il formaggio. Mamma Belen la filma ma non dimentica di inquadrare anche la mano sulla tavola del compagno e poi, a scanso di equivoci, come se on bastasse la voce che si sente nel filmato, lo fotografa in tutto il suo splendore a fine cena.



Belen a Brescia per uscire dal periodo nero Belen Rodriguez durante il suo periodo nero è stata lontana da Milano per farsi coccolare da Elio Lorenzoni a casa dell'imprenditore a Brescia. I figli Santiago e Luna Marì sono stati in città, invece, con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese (tra cui è nata un’insolita alleanza social). Poi una volta ripresasi, la showgirl ha ripreso la sua vita meneghina e ha mostrato su Instagram il ritorno alla quotidianità con i bambini (tra la pappa di Luna Marì e in compiti di Santiago).

La rottura tra Stefano e Belen A mesi di distanza dalla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino si torna a parlare dei motivi di rottura. C’è chi pensa che il periodo difficile della showgirl sia dovuto a una scappatella dell’ex marito. Del resto, il tema delle corna è stato più volte affrontato dai due. Stefano in tv ha detto: “Con Belen non è finita per un tradimento”. Mentre tempo prima Belen aveva scritto sui social: "E io lo sapevo già... Tu sorridi sempre", con l'hashtag #ilsestosensodelledonne.

Trasloco con Elio Lorenzoni, diventerà anche sua moglie? Ai follower Belen Rodriguez ha mostrato anche alcuni scorci del suo nuovo nido d’amore. La showgirl sta per cambiare casa e traslocare in un nuovo appartamento con terrazzo in centro a Milano, a poca distanza da dove vive ora in zona Corso Sempione. Il progetto iniziale prevedeva forse di trasferirsi con l'ex ballerino Stefano De Martino, poi le cose tra i due sono nuovamente naufragate (si sono separati durante l'estate), e ora l’abitazione ospiterà oltre a Belen e i figli anche il compagno attuale Elio Lorenzoni. La famiglia allargata sta facendo già le prove di convivenza e chissà che presto la sexy argentina possa diventare pure la moglie di Lorenzoni.