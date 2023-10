In montagna con Elio Lorenzoni sembra il ritratto stesso della gioia, mentre posta immagini delle sue giornate spensierate scrivendo: "Quanto è bello tutto quanto" e poi, in spagnolo, "Chiedimi ora se sono felice".

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità, dopo giorni in cui aveva fatto stare i follower con il fiato sospeso per la sua salute.

Dopo giorni di lontananza dai social, Belen Rodriguez è tornata a postare scorci della sua vita privata. Prima qualche storia per salutare i follower, poi via libera agli scatti di coppia con Elio Lorenzoni. I due sono in montagna e, tra una passeggiata ad alta quota e una cenetta gustosa, trovano il tempo anche per condividere i momenti più belli con i fan. La showgirl inquadra i ruscelli e gli alberi, i loro piedi che camminano nel bosco, le tavole imbandite e i picnic, le mani di entrambi... un racconto per immagini che testimonia la pace ritrovata.

Leggi Anche Belen avvistata in clinica a Padova, i fan preoccupati per la sua salute



L'appetito viene... amando "Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza", aveva scritto Belen Rodriguez in risposta a un commento che verteva sul suo dimagrimento. Se la rottura da Stefano De Martino le aveva tolto la voglia di mangiare, con Elio Lorenzoni ha ritrovato anche l'appetito. Protagonista di molti dei suoi scatti social degli ultimi giorni sono le tavole apparecchiate e i manicaretti, ma l'immagine più bella è quella che li ritrae insieme, felici e sorridenti, mentre si gustano una bella fetta di torta salata.



I problemi di salute Ad alludere a problemi di salute di Belen Rodriguez era stato inizialmente Fabrizio Corona che in tv aveva detto: "Belen non sta bene, ma si riprenderà". In effetti di lì a poco la showgirl ha prima diradato la sua presenza sui social, fino a sparire del tutto ed è girata voce che sia stata ricoverata in una clinica di Padova (notizia non confermata, ma nemmeno smentita, dalla struttura).