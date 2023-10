Belen Rodriguez rompe il silenzio social dopo numerosi giorni di assenza e pubblica una storia dedicata ai follower, in ansia per il suo stato di salute.

L'assenza di Belen Rodriguez dai social aveva messo in allarme i follower, che si erano interrogati sul suo stato di salute. Sempre molto attiva e ben disposta a condividere momenti della sua vita privata, negli ultimi giorni aveva pubblicato solo qualche immagine inerente il lavoro prima di scomparire definitivamente. Sembra che la showgirl sia stata avvistata in una clinica di Padova, la stessa in cui è nata Luna Marì nel 2021, ma la struttura si è trincerata dietro un no comment.

Un periodo difficile Il primo ad alludere a problemi di salute di Belen Rodriguez era stato Fabrizio Corona che in tv aveva detto: "Belen non sta bene, ma si riprenderà". Del resto che questo non sia stato per lei un periodo facile lo aveva ammesso lei stessa: "Gli ultimi mesi sono stati davvero complicati. Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza", aveva scritto in risposta a un commento che verteva sul suo dimagrimento. Il riferimento era, con tutta probabilità, alla rottura con Stefano De Martino, con cui per la terza volta aveva provato a far funzionare le cose senza successo.