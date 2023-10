Fotogallery - Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in festa per il compleanno di Sole

A Padova aveva partorito Luna Marì

Il 12 luglio 2021 proprio a Padova Belen aveva partorito la sua secondogenita Luna Marì, nata nella Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda ospedaliera universitaria. Il parto della showgirl aveva creato un certo scompiglio nella struttura pubblica, dopo l'affissione di un cartello in cui si leggeva: "Causa Belen e fino a nuovo ordine, i pulsanti in cabina degli ascensori 4 e 7 relativi al terzo piano sono disabilitati su ordine di P.I.".









Belen sparita e in difficoltà

Tra le ultime notizie relative all'argentina, quella che ha lasciato tutti senza parole sarebbe la sua fuga da Milano con direzione Brescia. La showgirl sarebbe in cerca di serenità e per questo avrebbe scelto la casa del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. I figli Santiago e Luna Marì, però, stando alle indiscrezioni emerse, sarebbero rimasti in città con i nonni e con i rispettivi padri Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.



Questo non è certo il periodo più roseo per la showgirl che di recente ha ammesso di aver perso 7 chili, un dimagrimento dovuto a un momento complicato. Ma con Elio Lorenzoni al suo fianco e con il sostegno della famiglia (la sorella Cecilia si prodiga per lei anche facendo la babysitter a Luna Marì), spera di riuscire a superare le difficoltà.