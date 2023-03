Antonino Spinalbese con Luna Marì, shopping con sorprese

Il settimanale Chi li ha paparazzati a spasso a Milano, con il papà affettuosissimo con la sua piccolina. La porta anche in un negozio di giocattoli per qualche acquisto di cui lei sembra entusiasta.

Antonino Spinalbese e Luna Marì passeggiano per mano a Milano e i paparazzi li sorprendono nel loro attimo di normalità. L'ex gieffino indossa capospalla scuro, polo nera e pantaloni marroni, la sua bimba è deliziosa con il cappottino svasato e collo di pelliccetta, il ciuccio in bocca e un peluche in mano. Passeggiano felici di stare insieme, e si fermano in un negozio a fare acquisti da provare immediatamente. Hanno anche trascorso una giornata al lago, insieme alla mamma e alla sorella dell'ex parrucchiere.

