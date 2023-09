Fotogallery - Belen Rodriguez in topless pazza d’amore per Elio Lorenzoni

Belen Rodriguez è pazza d’amore per Elio Lorenzoni.

Lo grida al mondo social pubblicando una serie di scatti dai monti insieme al nuovo fidanzato e tra un abbraccio e un selfie arrivano pure le foto bollenti che ritraggono la bella argentina in topless in piscina con vista sulle vette. Dalle Dolomiti pubblica inquadrature piccanti in cui si intravede il seno nudo e il fondoschiena coperto appena da un tanga. La visione è paradisiaca, non solo per Elio.