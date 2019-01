Fabrizio Corona: "Belen torna da me, ti amo ancora"

"Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei". Quella di Fabrizio Corona è una dichiarazione d'amore per Belen, contenuta in uno dei capitoli dell'autobiografia "Non mi avete fatto niente" (Mondadori Electa) e di cui il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva i passi più clamorosi.

"Perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme - prosegue - Se potessi incontrare oggi quel Dio che tante volte mi ha abbandonato e che non mi ha voluto bene, e mi permettesse di esprimere un desiderio... gli chiederei la possibilità di costruire quella famiglia che non ho potuto avere con Belen per colpa del destino bastardo. Perché, con coraggio lo devo ammettere, in questo caso con la vita ho perso, perché non sono riuscito a realizzare quella che avrebbe dovuto essere la mia famiglia".

Corona racconta in modo crudo, come sua abitudine, i turbolenti mesi seguiti alla sua scarcerazione e fa un lungo elenco, con tanto di nomi e cognomi, delle sue conquiste femminili, da Silvia Provvedi, la fidanzata che avrebbe dovuto sposare ma che ha lasciato dopo averla tradita, all'ultimo clamoroso flirt con Asia Argento.

Nel mezzo, un lungo elenco di donne più o meno famose che hanno ceduto al fascino dell'ex “re dei paparazzi”, dall'ereditiera Ginevra Rossini, nipote di Salvatore Ligresti, alla showgirl Mariana Rodriguez fino alla pornostar Malena. Però, come scrive lo stesso Corona: "Io sono uno di quelli che si butta via: frequento spesso un night club, ci vado quando non ho niente da fare, poi mi porto due ragazze a casa, ci sto insieme, le faccio andare via e rimango più vuoto di prima... In realtà, come ho già detto, il mio cuore appartiene solo e unicamente a una persona, colei che mi sa gestire, colei che mi sa consigliare, colei che ancora non è venuta dalla mia parte solo perché sono Fabrizio Corona, ma anzi mi mette da parte. E lei è Belen Rodriguez".