Dopo un’estate difficile in cui ha navigato prima al largo di Ponza con Stefano De Martino, poi in acque agitate a causa della separazione e comunque restando sempre a pochi passi da casa, ora la showgirl vola in un’isola paradisiaca con il suo nuovo amore. Lo ha detto in tutte le salse che con Elio Lorenzoni ha ritrovato la felicità e così eccoli mentre si baciano sulla sabbia più innamorati che mai.

Tgcom24

Belen Rodriguez al mare con Elio Lorenzoni: le foto Instagram Negli ultimi tempi Belen Rodriguez ha riempito i social con gli scatti della sua nuova vita da innamorata. All’ordine del giorno le dichiarazioni per Elio Lorenzoni, le dediche, le foto, gli scorci di siparietti familiari. Ora i due sono partiti per una “luna di miele” da sogno. Da soli e con tutto il bagaglio di amore che hanno raccolto in questi mesi di frequentazione. Le prime foto dalle Maldive mostrano una Belen serena e bellissima che scorrazza tra la sabbia in bicicletta mentre il suo lui la fotografa e la filma con dedizione. Regalano ai follower anche un bellissimo bacio. E poi mostrano panorami mozzafiato, una natura incontaminata, un cielo azzurro, un mare perfetto, una location super lusso.

Belen sexy sulla neve con Elio, i figli e la famiglia Prima di prendere il volo per le Maldive Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni avevano trascorso un lungo fine settimana sulla neve con i figli di lei, Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese. In montagna con il suo amore la showgirl mostra le sue curve mozzafiato nei suoi bagni arditi. Ma non solo momenti piccanti, anche pranzi sfiziosi, abbracci teneri e coccole familiari. Accanto a lei ci sono anche i suoi genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, sempre presenti e importanti per la presentatrice.

Belen a Elio: “Sei l’immenso per me” Elio Lorenzoni ha festeggiato da poco il suo compleanno in compagnia della sua dolce metà Belen Rodriguez e della sua famiglia allargata (tra cui la sorella Cecilia). Belen ha voluto omaggiare Lorenzoni con un messaggio affettuoso sul social, svelando così tutto il suo amore per lui. “Auguri a te che sei l'immenso per me”, ha scritto la showgirl a corredo di una foto. Solo qualche settimana prima avevano annunciato al mondo la loro relazione. “E ora scatenatevi” aveva detto la Rodriguez alludendo ai paparazzi che non la perdono di vista.

Chi è e dove vive Elio Lorenzoni Il nuovo compagno di Belen Rodriguez, Elio Lorenzoni è un imprenditore originario di un piccolo comune in provincia di Brescia, ma residente a Bergamo. Lorenzoni ha studiato Economia e gestione delle imprese all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha una predilezione per il golf e le quattroruote. Infatti è socio e amministratore di imprese che operano nel settore dei motori, degli accessori e dei componenti a livello internazionale.

Belen e Stefano, quando la storia è finita Belen di recente rispondendo piccata un follower che l’accusava di “innamoramento veloce” ha spiegato come è nata la sua storia con Elio Lorenzoni: "Lo conosco da quando avevo 22 anni, ma non c'è mai stato nulla tra noi. Era solo un amico, ma un amico speciale, che mi ha sempre fatto sentire bene. Poi, sai com'è, a volte da un'amicizia profonda può nascere l'amore. Siamo una coppia da cinque mesi ormai". Ma qualcosa non quadra: le ultime foto con Stefano De Martino risalgono a inizio estate. Allora i fan si chiedono: "Se sono fidanzati da 5 mesi perché a giugno Belen si mostrava ancora con Stefano De Martino?". La Rodriguez e il suo ex marito avevano già rotto ma mantenevano le apparenze sui social?