Stefano De Martino: “Il mio tipo ideale non è solo Belen”

Stefano De Martino da 11 anni è padre di Santiago, avuto appunto dalla ex moglie Belen Rodriguez. Per lui viaggia molto e fa il pendolare: “Parto il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica. Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c’è la madre”. E non lo vizia: “Se mi chiede qualcosa di ragionevole, non gliela compro subito. Gli dico: aspetta, tra due settimane mi pagano per questo lavoro e te la prendo. In modo che capisca che le cose hanno un valore, non si ottengono schioccando le dita”.