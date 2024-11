Stefano De Martino con la sosia di Belen a Roma

Stefano De Martino non può stare lontano da Belen? Parrebbe così a giudicare dalle foto che circolano sui social che ritraggono il conduttore tv di fianco a un’avvenente mora che alla Rodriguez somiglia molto. Si tratta di Amelia Villano, imitatrice e vincitrice di un talent, che si è trovata con De Martino a una festa romana. I due ironici e spiritosi hanno posato per una serie di scatti che hanno fatto subito il giro del web. Del resto, proprio poche ore prima un’indiscrezione di “Diva e donna” diceva: “Stefano ama ancora Belen ma le sta lontano per non rovinare la sua carriera”.