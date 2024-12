Stefano De Martino: “Con Belen ho divorziato. Sogno un nuovo amore”

Si definisce “impegnativo” in amore: “Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro, anche io mi annoio di me stesso – racconta Stefano De Martino - Io cambio molto, metto in discussione sempre tutto, mentre chi sta con me vuole sicurezza, tranquillità, certezze che io non riesco a dare”. Ammette di aver tradito le sue partner in passato e spiega: “L’amore è la sola condizione che mi consente di stare a lungo con una persona. La fedeltà è un ideale ma è difficile da sostenere”. Possibilista anche sui tradimenti altrui: “In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, di certo non gioirei – non lo voglio sapere – ma dovrebbe entrare in gioco l’intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto e quanto vale un fuori programma fine a sé stesso”.