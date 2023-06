Chiara Nasti ha scelto un abito bianco in pizzo dalla gonna ampia, un velo lungo e un corpetto molto sexy ricamato. Mattia Zaccagni si è presentato elegante ed emozionato con un completo scuro. Chiara non ha disatteso le aspettative dello sposo. Quando ad aprile ha fatto la prova dell’abito bianco lui sui social ha scritto: “Sarai la sposa più bella del mondo”. Lei ha replicato: “Per sempre”. A fare da testimoni al giuramento d’amore dell’influencer sono stati la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici; per il calciatore c’era la sorella Francesca Zaccagni, sposata con Vittorio Parigini, con cui vive a Bellaria, luogo scelto per il 28esimo compleanno di Zaccagni pochi giorni fa.

Gli invitati vip Alle nozze di Chiara Nasti, 25 anni compiuti a gennaio, e Mattia Zaccagni c’era un nutrito gruppo di calciatori. Oltre a Ciro Immobile, sono stati avvistati Nicolò Casale, Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli, Pierluigi Gollini (fidanzato di Angela Nasti), Matteo Pessina, Christian Maggio. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, anche lui presente al sì di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ha confermato all’esterno biancoceleste il rinnovo di contratto, un bel regalo di nozze!