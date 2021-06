Le sorelle Nasti in "astinenza" da Instagram per ore: ecco cos'è successo

Lontane da tutto e da tutti, ma soprattutto dai loro tre milioni di follower. "Le Iene" hanno fatto vivere un incubo alle sorelle influencer Chiara e Angela Nasti, che si sono trovate imprigionate al freddo, senza lussi e senza connessione in una sperduta baita di montagna. Nicolò De Devitiis ha preparato per loro un terapia d'urto, per curarle dalla loro dipendenza da selfie e storie. Avrà funzionato?

La prima parte della "terapia" si svolge in un hotel di lusso milanese. Attraverso le telecamere nascoste nelle rispettive stanze, "Le Iene" spiano i movimenti delle belle napoletane. La loro giornata passa tra mille selfie sbagliati, storie ripetute all'infinito e continui cambi di outfit per soddisfare tutti gli sponsor.

Un lavoro stressante: tra pose instagrammabili e il braccio sempre teso per riprendersi alla povera Angela inizia a fare male la schiena. "Per forza amo', stai tutta in posa", ribatte la sorella. Dopo un pranzo veloce (condiviso ovviamente con i follower), le due partono in direzione Cortina dove le aspetta un resort a cinque stelle.

Angela e Chiara Nasti, sorelle influencer da capogiro Instagram 1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Durante il viaggio, però, si imbattono in un (finto) imprevisto. La strada, infatti, è sbarrata a causa della neve e l’auto su cui viaggiano rimane intrappolata. Si ritrovano così bloccate in mezzo ai monti e per di più con i telefoni isolati. A quel punto l'alternativa è una sola: passare la notte in una baita poco distante.

A dare loro il benvenuto ci pensano due montanari, che le "coccolano" con vino scadente e pasta in bianco condita con olio per friggere. “Ma dove siamo?”, si chiedono le Nasti sbalordite. Le ragazze, durante la cena spartana, provano spiegare in cosa consista il duro mestiere dell'influencer...

Ti potrebbe interessare: