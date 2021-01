Chiara Nasti sotto attacco per il Capodanno a Dubai, lei si difende: "Chiedetelo a chi ci governa"

Chiara Nasti ha raggiunto Dubai per trascorrere il Capodanno al caldo, e non ha rinunciato a postare sui social foto in bikini mozzafiato o con abiti da sera di gran lusso. Gli scatti dell'influencer ed ex naufraga hanno fatto saltare su tutte le furie molti follower, che si domandano come sia possibile che a lei sia permesso di andare in vacanza in un periodo di restrizioni. La sua replica non si è fatta attendere: "Io due domande le farei a chi ci governa" ha risposto stizzita.

Dalle spiagge di Dubai la Nasti ha postato scatti da urlo con le curve in bella mostra. Dal resort di lusso in cui alloggia ha fatto gli auguri di un felice nuovo anno postando una foto con un abitino super sexy e rivelatore e accessori costosissimi. Scatti provocanti e seducenti, che hanno acceso le fantasie di molti follower e l'ira di altri.

"Noi a casa, lei a Dubai?", ha commentato qualcuno. "Queste sono quelle persone che non gliene può fregare di meno di ciò che sta accadendo nel mondo" è il pensiero di qualcun'altro. "Io solo una cosa voglio chiedere: ma lei, Giulia De Lellis, Taylor Mega e chi più ne ha più ne metta, sono tutte a Dubai o in montagna? E non mi venite a dire per motivi di lavoro perché sono tutte sdraiate a prendere il sole. Voglio sapere perché. Italia ridicola come sempre, differenze sociali a go go", ha scritto un utente indispettito.

Chiara non ha esitato a rispondere, passando la palla a chi secondo lei è il vero responsabile della situazione: "A questo giro, più che criticare noi, io due domande le farei a chi ci governa considerando che stiamo da un anno in questa situazione e solo in Europa viviamo chiusi in casa e pieni di restrizioni. Qui è tutto normale e tutto funziona (rispettando le regole)".

