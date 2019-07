Chiara Nasti sconvolge i follower: "Non bevo acqua da due anni"

Pioggia di critiche per l'influencer ed ex naufraga Chiara Nasti. Parlando dei rimedi contro la cellulite, la Nasti si è lasciata andare ad un'affermazione shock: "La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l'acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni".

L'influencer campana ha poi precisato che preferisce bere acqua di cocco e bibite al posto dell'acqua. A quel punto si è scatenato un putiferio sul suo profilo Instagram. Sono infatti piovute le critiche e molti utenti le hanno ricordato il rischio di emulazione da parte delle ragazzine, per cui lei rappresenta un modello di bellezza.



Lei però non ha fatto nessun passo indietro e ha anzi rincarato la dose, pubblicando un video in cui beve da tre bicchieroni di una nota bibita. "Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando" ha ironizzato, sottolineando poi come il suo ruolo non sia quello di educare i ragazzi ma semplicemente di condividere con loro la sua quotidianità: "Io non tengo corsi di formazione, vi rendo partecipi della mia vita"