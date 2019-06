"Uomini e Donne", tra Angela e Alessio è già finita

IL MOMENTO DELLA SCELTA



Una storia d'amore lampo, sui cui sono piovute tante critiche e anche il sospetto che fosse tutta una montatura da parte di Angela per avere un po' di visibilità. "Io non ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva Alessio all’interno dello show. Alcuni aspetti che mi avevano colpito sono svaniti. Voi non potete farmi una colpa per questo. Non me la sentivo di condividere cose nostre, fingere che andasse tutto bene. Lì sarei stata falsa ed avrei fatto business come dite voi", ha chiarito lei.



Anche Alessio ha affidato il suo commento ai social, spiegando la situazione ai follower: "Ci siamo spenti l'uno con l'altra, arrivando ad un punto in cui io non volevo aspettare e Angela non voleva far soffrire nessuno. Mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte a questo problema. Voglio bene ad Angela perché è una persona importante e lo sarà sempre".