"Uomini e Donne", a sorpresa la scelta di Angela è Alessio

Il vero colpo di scena è stato però la non scelta di Luca che secondo il pubblico era il favorito di Angela. La tronista nel rifiutare il ragazzo ha detto: “Il nostro è stato un percorso abbastanza particolare. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti perché sei una persona molto introversa e ho fatto molta fatica a capirti. Molti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. La villa non è andata molto bene, come tuo solito tu sei andato via e mi hai fatto capire tante cose. Però ho letto la lettera che tu mi hai scritto per il mio compleanno. Una frase particolare mi ha colpito tantissimo: scegli la tua strada. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu”. Delle frasi molto chiare che hanno colto di sorpresa il pubblico che ha gridato il suo dissenso con un forte "no". Luca, però, non si è arrabbiato e ha voluto sottolineare: “Sarei falso a dire adesso ‘mi hai preso in giro’. Ti auguro tanta felicità e spero sia la scelta giusta. Anche tu sei importante per me”. Dette queste parole si è alzato e dopo aver salutato Maria De Filippi e gli opinionisti ha lasciato lo studio.