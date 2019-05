"Uomini e Donne", Luca grande assente in studio

Il grande assente dell'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne" è Luca. Il corteggiatore di Angela Nasti ha deciso di non tornare in studio. Questa decisione non è piaciuta alla tronista napoletana che è scoppiata a piangere, ma con decisione ha subito aggiunto: "Io non rincorro nessuno".



Angela, in precedenza, aveva chiesto alla redazione di convocare Luca per consegnargli una lettera. Non è stata disposta a raggiungere il corteggiatore nella sua città, Milano. Ma neppure lui, avvertito della questione, ha voluto presentarsi a Roma. "Non vedo perchè dovrei perdere una giornata, quando neppure lei è voluta venire qui", ha comunicato il corteggiatore alla redazione.



Angela, però, adesso non sa come risolvere la questione: "Non andrò a Milano", dice in studio. Dall'altro lato però vorrebbe portare Luca alla scelta.