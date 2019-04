"Uomini e donne", Luca si dichiara per Angela

"Sono qua perché ho chiesto del tempo e voglio arrivare alla prossima puntata dichiarandomi". Durante l'esterna di "Uomini e Donne" con Angela, Luca era stato chiaro sulle sue intenzioni e nello studio di Maria De Filippi mantiene la parola data. Dopo l'interesse mostrato sia per Giulia, sia per Angela, il corteggiatore decide di corteggiare proprio quest'ultima.



E pensare che la loro uscita non era andata proprio nel migliore dei modi: i due avevano infatti discusso sulla spiaggia chiudendo bruscamente il loro appuntamento. Prima di dichiararsi vanno in onda anche le immagini dell'esterna con Giulia, che evidenziano tra i due una grande sintonia. "In questi giorni ho avuto una risposta che è venuta fuori in automatico - spiega Luca nella trasmissione di Canale 5 - Io ho fatto un'esterna con Giulia che è andata benissimo. Lei è una persona che mi fa stare molto tranquillo e ha affrontato l'esterno in modo molto maturo. Però la discussione che ho avuto con Angela mi è rimasta dentro, nei giorni dopo ho pensato tanto a questa discussione".



Poi si rivolge ad Angela: "Ci sono tante cose di te che ancora non mi vanno bene. Però ti sto dicendo che nonostante questo e la bellissima esterna con Giulia, la quale per me rimane una scoperta, la mia testa va da una parte".