"Uomini e donne", le troniste Angela e Giulia attaccano Luca il corteggiatore

"Non sono ancora pronto a scegliere, piuttosto vado a via". Risponde così Luca Daffrè durante il trono classico di "Uomini e donne" ad Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Le troniste vorrebbero che il corteggiatore prendesse una decisione invece di uscire con entrambe. Daffrè spiega di non conoscerle abbastanza e, per questo motivo, vorrebbe continuare a vedere sia Angela che Giulia durante le esterne.



"Preferisco uscire con persone che sono qui solo per me", ha dichiarato innervosita la Nasti che dice di provare un interesse per il ragazzo. L'altra tronista, invece, non mette alle strette il corteggiatore, ma dichiara che con questo atteggiamento Daffrè mette a dura prova la "fiducia nei suoi confronti".