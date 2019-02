"Uomini e donne", tra Andrea e Teresa volano stracci: "Sei immatura"

Lo speciale appuntamento serale con "Uomini e donne", previsto per venerdì 15 febbraio, è sempre più vicino. Sarà quella l'occasione in cui Teresa Langella dovrà fare la tanto attesa scelta tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. I due si stanno da tempo contendendo il cuore della ragazza e oggi si è verificato l'ennesimo confronto, nato già durate la loro ultima esterna. Questa volta è stato Andrea a perdere le staffe di fronte ai comportamenti della tronista, accusata di avergli mentito durante una loro esterna.



Nello studio di Maria De Filippi i due cercano di chiarirsi, la donna si scusa e si giustifica: "Non ti ho detto di aver visto Antonio perché mi è proprio passato per la testa, non ricordavo quel momento" spiega la ragazza ad Andrea, che però risponde a tono: "Ho visto immaturità, ho visto una persona totalmente insicura. Per me il rispetto è la prima cosa, io non ti ho mai mentito, se devo dubitare su queste cose così piccole, pensa fuori cosa potrebbe succedere".