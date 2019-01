"Speciale Uomini e Donne: la scelta", i tronisti sbarcano in prima serata su Canale 5

Da 23 anni "Uomini e Donne" appassiona i telespettatori, tra ammiccamenti e corteggiamenti. Ora il dating di Maria de Filippi arriva in prima serata con tre appuntamenti a partire da venerdì 15 febbraio alle 21.10. Si intitola "Speciale Uomini e Donne: la scelta" e racconterà come sono andate a finire quattro favole d'amore: Teresa, Lorenzo, Luigi e Ivan, due corteggiatori per ogni scelta, una villa e un castello da sogno per la festa di fidanzamento.