"Uomini e Donne", Teresa si arrabbia: "Elimino tutti, andate a f.."

Momento difficile per il trono di Teresa , che a " Uomini e Donne " è scoppiata in lacrime e ha deciso di mandare a casa tutti i suoi corteggiatori. "Elimino tutti tranne Pierpaolo. Basta Maria, voglio persone normali. Appena si accende la lucina rossa della telecamera non capiscono più un c***" si è sfogata, riferendosi ad Antonio, Andrea e Luca.

"I miei genitori mi dicono che ci sto mettendo troppo cuore, che questa è televisione e di non aspettarmi troppo. Non siamo più in una fase di conoscenza... Sui social commentate, fate apprezzamenti alle ragazze come se io non esistessi. Andatevene a f..." ha sbottato Teresa con gli occhi lucidi.



Secondo la tronista i suoi corteggiatori sono attratti solo dalle telecamere e non da lei, per questo ha una richiesta precisa da fare a Maria De Filippi: "Chiedo la gentilezza di far venire persone normali. Pensano troppo alla lucina rossa Maria, quando si accende nessuno di loro capisce più niente. Quando la luce rossa di spegnerà però saremo a casa io e te, senza la gente che ti fa l'applauso!".