"Uomini e Donne", Angela la nuova tronista conquista tutti imitando Belen

I lunghi capelli castani, un sorriso contagioso e lo sguardo che tanto ricorda quello di una famosissima showgirl. Così si presenta Angela Nasti, 19 anni napoletana e nuova tronista a "Uomini e Donne". E per il suo debutto Maria De Filippi l'ha subito invitata a rompere il ghiaccio con un'imitazione, che sembra le venga molto bene: quella di Belen. Risate e applausi per la giovane new entry che ha conquistato subito tutti...