"Uomini e Donne", Ivan infuriato con Natalia: "Sei una falsa, mi fai schifo"

È stato un confronto ad altissima tensione quello che nello studio di "Uomini e Donne" ha visto come protagonisti Ivan e Natalia. Nel corso della puntata in onda giovedì 21 febbraio è stata mostrata l'esterna tra la corteggiatrice e Andrea Zelletta, l'ultimo tronista arrivato nel programma di Maria De Filippi.



Come mostrato dalle immagini, i due sono subito entrati in sintonia e durante il loro incontro non sono mancate coccole e abbracci. Una serie di atteggiamenti che hanno ovviamente infastidito lo spagnolo: "Una persona che una settimana fa mi dice di essere pronta a uscire con me da questo programma e poi vedo che si lascia andare con un altro che la tocca così mi fa veramente schifo" commenta Ivan tra gli applausi del pubblico e il supporto di Tina Cipollari.



"Sono tre settimane che non abbiamo un dialogo, mi hai parcheggiata e io non sto qua a fare la statuina - prova a difendersi Natalia - Se io ho provato certe sensazioni con lui è perché evidentemente non le ho vissute con te. Tu non mi hai mai chiesto certe cose, non sai niente di me". Nel confronto tra i due, Maria De Filippi prova a coinvolgere anche Andrea: "Una persona si conosce piano piano, ci deve essere un dialogo e forse tra loro due tutto questo interesse non c'era - prosegue il tronista - Io ho provato delle sensazioni positive, vere. Vuol dire che prima probabilmente non c'era molto altro oltre all'attrazione fisica".



La polemica, però, non si placa e Ivan torna ad accusare Natalia per avergli detto determinate cose ed essersi comportata in maniera totalmente diversa, trovando tutto il sostegno di Gianni Sperti: "L'esterna che abbiamo visto con Andrea chiarifica bene che a lei non è mai interessato niente di Ivan. Si capisce che lei ha perso un po' la testa per Andrea, però questo non la autorizza a massacrare Ivan. Sei tu che hai preso una sbandata per un altro".



"Io sono questa, se agli altri non piaccio non mi interessa. Io devo guardare Andrea e Ivan, basta" incalza Natalia che però viene immediatamente frenata proprio dallo spagnolo: "No tesoro, Ivan non c'è più, lo hai perso".