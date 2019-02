Uomini e Donne, durissimo scontro tra Riccardo, Ida e Roberta

Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: sono loro i protagonisti del durissimo scontro a tre che si è acceso nello studio di "Uomini e Donne". Nel corso della puntata in onda martedì 19 febbraio, Ida si è intromessa nel confronto tra i due protagonisti del Trono Over, trovandoli molto simili perché "non volete una famiglia, non volete cose vere, volete i momenti e basta". Le parole della donna scatenano l'immediata reazione di Roberta, che si difende: "Tu non sai niente di me. Come fai a sapere quello che ci diciamo e com'è lui con me? Forse non funzionava con te, con me funziona meglio".



Le sue parole non trovano il sostegno degli opinionisti in studio, che a quel punto mettono in guardia Roberta dagli atteggiamenti di Riccardo: "Ne riparleremo tra un paio di mesi, quando lui ti avrà scaricata. Vedrai che tutto ti si ritorcerà contro a breve" Commenta Tina Cipollari. "Ti auguro che la donna dell'uomo di cui sei innamorata si rivolga a te come tu ti sei rivolta a Ida" Aggiunge Gianni Sperti.