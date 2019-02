"Uomini e Donne": rottura totale tra Rocco e Gemma: "Non faccio più il tuo cagnolino"

Dalla felicità per una giornata molto romantica passata insieme a Torino allo scontro totale vissuto nello studio di "Uomini e Donne". È quanto successo durante la puntata in onda lunedì 18 febbraio su Canale 5, che ha avuto come protagonisti Gemma Galgani e Rocco Fredella.



Le telecamere del programma hanno raccontato l'esterna vissuta dalla coppia per le vie di Torino, caratterizzata da gesti romantici, baci affettuosi che non sono passati inosservati agli opinionisti del programma. Rientrati in studio, però, tra i due scoppia la polemica, nata soprattutto dalla speranza di Rocco di poter passare insieme alla dama anche la notte. "Io non ho mai spinto niente e non voglio andare oltre, però è anche vero che sono venuto da te, a Torino, e mi aspettavo che finisse in un altro modo" esordisce Rocco, provocando l'immediata reazione di Gemma: "Io non ero assolutamente pronta, lo avevo già detto in maniera chiara. Le cose avvengono senza doverle preventivare".



Nel confronto interviene anche Tina Cipollari, che senza peli sulla lingua si schiera dalla parte di Rocco: "Sei ridicola, ti sei proposta a tutti e adesso fai la preziosa? Guarda che non devi giungere al matrimonio".