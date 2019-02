"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Gemma Galgani dona a Teresa la chiave di uno scrigno molto importante per lei

A poche ore dalla festa di fidanzamento, Teresa invia due lettere ai suoi corteggiatori. Non vuole incontrarli perché vuole chiarirsi le idee prima di un giorno assai importante. Scrive ad Andrea: "Sto provando emozioni contrastanti. Stasera avrei voluto vederti ma ho preferito non farlo. Ho bisogno di riflettere per il mio bene ma soprattutto per il tuo". Lo stesso fa con Antonio: "Grazie per le emozioni che mi hai fatto vivere in questi giorni. Come sai a breve farò la mia scelta e non sarà affatto facile".



Teresa, molto provata dalla giornata, scoppia di nuovo in lacrime. Ecco dunque che Gemma Galgani interviene una seconda volta a consolarla: "Sono anch'io emozionata. Hai preso la decisione di prenderti del tempo per riflettere". La tronista ammette: "Ho ancora dei dubbi per la testa, pensi sia normale? Vorrei svegliarmi domani mattina senza pensieri per la testa".



Gemma a questo punto le regala la chiave dello scrigno che contiene la lettera scritta per Giorgio Manetti, poi in lacrime spiega: "Io scrissi una lettera per Giorgio, questa storia non è andata a buon fine ma contiene tutto ciò che ho provato e il coraggio avuto a lottare contro tutto e tutti, è per questo che te l'ho portata".