"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Gemma Galgani fa visita a Teresa e le regala una locandina di "Via col vento"

Teresa è in lacrime e sempre più confusa sulla scelta. In suo soccorso arriva Gemma Galgani, in qualità di consigliera, che ascolta il suo sfogo. "Vedere che una persona non viene nemmeno qui a chiarire fa male. Mi va il cervello in fumo e Andrea non merita nemmeno di essere pensato. Antonio invece è puro, limpido e trasparente. Io devo pensare a lui". A quel punto la dama torinese le dà un consiglio: "Devi ascoltare quello che ti dice il cuore".



Andrea intanto ripensa alla lite avuta con Teresa e decide di raggiungerla ma non viene ricevuto. "Ho paura di fare del male ad uno dei due" confessa Teresa. Gemma allora le regala una locandina di "Via col vento", riscontrando analogie con le loro storie. "Anche Rossella era innamorata di due uomini, uno dolce e l'altro forte e volitivo. Ti lascio qui la locandina del film e spero che sia di buon augurio".