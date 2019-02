"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Antonio dedica una serenata a Teresa cantata da Gigi Finizio

Al gioco della seduzione gastronomica di Andrea per Teresa, nel quale è stato coinvolto Alessandra Borghese, Antonio risponde con una serenata: non essendo in grado di farlo personalmente ha chiesto aiuto a qualcuno di più indicato, nientemeno che il cantante Gigi Finizio. Prima però ha alcune dichiarazioni da farle.



"Andrea non ti vuole bene come ti voglio bene io, non ti desidera come ti desidero io, quando lo baci sono come pugnalate nello stomaco. Con te ho fatto tante cose per la prima volta: ho scritto una lettera, ti ho regalato dei fiori (eri la seconda ma avrei voluto fossi stata la prima), hai conosciuto anche i miei. Ora ti faccio una serenata".



A quel punto Gigi Finizio intona "Amore amaro", davanti a una Teresa visibilmente emozionata, ma prima di andarsene le fa un augurio: "Tra i tanti amori amari, Antonio è un amore dolcissimo. In bocca al lupo per la tua scelta".