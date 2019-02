“Uomini e donne”, tra Rocco e Gemma scatta il bacio

Al trono over di “Uomini e donne” Rocco Fredella cerca in tutti i modi di conquistare il cuore di Gemma. Il corteggiatore, dopo settimane passate a corteggiare la dama torinese, le propone di uscire insieme per festeggiare con una cena il compleanno della donna appena passato.



Gemma, anche se si aspettava di passare una serata romantica in un bel castello, accetta l’invito dell’uomo e per coronare questa decisione balla con lui un lento. Durante la danza, tra i due sembra scattare una dolce intesa tanto che alla fine si scambiano un tenero bacio. Che sia Rocco il futuro fidanzato della dama?