"Sei una mummia ammuffita" Confronto in studio tra Gemma e Tina Cipollari

"Oggi sono arrivata in studio agguerrita verso Tina, perché sono stanca delle sue considerazioni inadeguate e improprie". È questo il primo intervento di Gemma Galgani nel corso della puntata di "Uomini e Donne" in onda lunedì 21 gennaio. La dama, stufa a suo dire dei continui commenti della Cipollari, decide di sfogarsi apertamente: "Tu nei miei confronti hai una disonestà intellettuale" prosegue Gemma, scatenando l'immediata reazione della sua "avversaria".



"Dici una marea di cavolate, quando ti fanno comodo fai sedere gli uomini e ti fai trattare come uno zerbino e poi quando deve sbarazzarsi di loro cominci a elencare infiniti difetti - Contrattacca Tina - Vuol dire che non ha nessuna intenzione di intraprendere una relazione seria". Le due donne non fanno sconti e si accusano a vicenda fino all'attacco dell'opinionista del programma: "Sei una mummia ammuffita". Non resta che continuare a seguire la trasmissione di Maria De Filippi in attesa del loro prossimo battibecco.