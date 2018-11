Uomini e Donne, Tina continua a bersagliare Gemma e le alza la gonna

Gemma è ormai finita nel mirino della Cipollari. Questa volta Tina se l’è presa con la Galgani per via del suo look troppo seducente. La dama torinese, infatti, si è presentata in trasmissione indossando un abito rosso, corto sopra al ginocchio. L’opinionista l’ha subito attaccata, prima cercando di sollevarle la gonna e poi criticandola apertamente: “Una donna di quest’età che si mette in queste condizioni, una donna che si rivolge a un pubblico di tutte le età”, accusandola di vestirsi in quel modo con lo scopo di provocare gli anziani.



Ovviamente Gemma non è rimasta in silenzio e ha ribattuto: “Ma cosa te ne frega a te? Ma guardati te con le piume! Sembri uno struzzo!”, tutto questo mentre le due donne si muovevano all’interno dello studio con Maria De Filippi che cercava di fungere da scudo. Alla fine è stata proprio la conduttrice a porre fine alla disputa, ordinando loro di mettersi a sedere.