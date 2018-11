Uomini e Donne, Tina difende Rocco e si avventa contro Gemma

La situazione fra Gemma e Rocco è precipitata, ormai la dama torinese è convinta che l’uomo sia andato a corteggiarla soltanto per avere visibilità. Inoltre, è delusa dal suo comportamento, in quanto sembra che abbia alzato un tantino i toni durante una telefonata. Barbara dal parterre femminile prende le difese di Gemma, dando a Rocco del prepotente. Così l’uomo deve fronteggiarsi con due signore abbastanza agguerrite: “Lui ha due personalità, quella televisiva e quella fuori dalla televisione” afferma Gemma rivolgendosi a Rocco, che nel frattempo ha accusato Barbara di essere bipolare.



La battaglia, però, diventa subito ad armi pari quando Tina prende le difese di Rocco: “Maria io difendo Rocco, perché si è comportatoda gentiluomo fin dall'inizio. Ha avuto tante accortezze nei confronti di questa donna e lei lo ha deriso, sbeffeggiato e rifiutato." Ma Gemma la zittisce: “Tu non eri al telefono, stai zitta!”. È così che in studio scoppia il caos, Tina reagisce aggressivamente al tono perentorio della Galgani e si avventa contro di lei, prima mettendole le mani addosso e poi togliendole la sedia per costringerla a rimanere in piedi. Maria De Filippi interviene per cercare di placare l’ira dell’opinionista, per poi lasciare il compito di “paciere” fra le due antagoniste a Gianni Sperti.