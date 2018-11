Uomini e Donne, Gemma decapita una delle “mummie” tanto care a Tina

Sono momenti difficili per Gemma, che si è sentita tradita dal suo corteggiatore Rocco. Secondo la Galgani, infatti, l’uomo l’ha sfruttata per ricevere maggiore popolarità. Dopo aver chiuso con la dama torinese Rocco ha sentito altre donne, fra cui Mariangela, e ha manifestato addirittura un interesse per Barbara. Questo ovviamente non è andato giù a Gemma e, come se non bastasse, Tina ha peggiorato la situazione. Oltre ad aver riempito lo studio di “mummie”, pupazzi che a suo parere emulano le fattezze della Galgani, la Cipollari ne ha posizionata una anche al posto di Gemma. A quel punto la dama non ci ha visto più e con una mossa ha staccato la testa al pupazzo. ”È come te, ha perso la testa questa mummia” ha detto Gianni Sperti, mentre Gemma, riferendosi a Rocco, ha ribattuto: “Sì, infatti, grazie a lui l’ho persa. Per tutto il tempo che mi ha presa in giro”.



Nel frattempo Tina, che era uscita dallo studio adirata, è ritornata in scena per attaccare nuovamente Gemma, cercando di strapparle i capelli. La querelle si è conclusa quando la Galgani ha deciso di ispezionare la chioma dell’opinionista dopo averla accusata di portare una parrucca. Questa volta, però, la Cipollari l’ha spuntata, dimostrando che i suoi capelli sono naturali.