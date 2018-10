"Uomini e Donne", Gemma ha troppa ansia e Tina chiama il medico

A "Uomini e Donne" Gemma ha scoperto che il suo corteggiatore Rocco è uscito insieme a Mariangela a sua insaputa. In realtà l’uomo aveva posto fine alla relazione con la Galgani perché si sentiva poco considerato da lei.



La dama torinese, però, durante la settimana ha cercato di riallacciare i rapporti: lo ha chiamato al telefono, riuscendo a strappargli la promessa di un chiarimento vis-à-vis. In tutto ciò, Rocco non le aveva rivelato del suo appuntamento con Mariangela e questo l’ha ferita molto, tanto da non riuscire più a proferire parola.



A quel punto sono intervenute sia Maria De Filippi che Tina Cipollari, che non rinunciando alla possibilità di farle uno scherzo, ha prontamente chiamato un medico da dietro le quinte. “Dottore quale medicinale potrebbe farle bene?” ha chiesto Tina, e Maria ha ribattuto: “Niente, il tuo silenzio!”. Nel frattempo Rocco si è preoccupato ed è corso ad abbracciarla, per poi portarla con sé nel backstage.