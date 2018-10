Uomini e donne: Gemma sfila in passerella con tutto il suo charme

In occasione della sfilata del Trono Over, Gemma Galgani per il tema "elisir di seduzione" ha scelto un abito lungo color cipria, arricchito da paillettes luccicanti e da un boa in vero stile “vamp”. Inoltre, la dama torinese ha preparato una “pozione magica” con l'auspicio di sedurre tutti gli ospiti del parterre maschile. La stilista del programma, Anahi, non ha apprezzato particolarmente l'outfit però, commentando Gemma, ha affermato: “Io spero che quest’anno acquisti più consapevolezza, si trovi un signore di una certa età, come lei, e che la pozione magica davvero funzioni e dia i suoi frutti”.



In studio, la passerella della Galgani ha riscosso un successo inaudito e addirittura una standing ovation. Il pubblico si è alzato in piedi e Gianni Sperti ha sottolineato: “Maria devo proprio dirlo, è veramente bella!”. Ovviamente Tina non è stata della stessa opinione, definendo le signore del pubblico che hanno mostrato il loro apprezzamento “senza cervello”.



Non sono mancate neanche le critiche da parte dei “nemici” di Gemma: Barbara ha ritenuto il suo abito bello, ma non seducente; mentre Gian Battista non ha gradito il portamento poco aggraziato. Anche questa volta Gemma non ne è uscita indenne, per fortuna il pubblico è dalla sua parte.