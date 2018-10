Rocco perde le staffe per le critiche rivolte a Gemma

Durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne nervi tesi tra i corteggiatori Rocco Fredella e Gian Battista Ronza. Quest’ultimo, approdato solo quest’anno nel programma di Canale 5, aveva già dalle prime battute criticato aspramente Gemma Galgani, colpevole secondo lui di essere li solo per ottenere popolarità e visibilità.

In questa puntata Rocco, che corteggia Gemma, non potendo più sopportare le offese rivolte alla donna, ha affrontato il critico Gian Battista a viso aperto. “Ma tu alle donne che cosa dai?”, questa la frase con cui lo spasimante della dama torinese critica il comportamento, non certo da gentleman, dell’altro concorrente.