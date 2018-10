Giorgio di Uomini e Donne: “Sono un gabbiano, non sono mai stato innamorato di Gemma”

Giorgio Manetti non torna al Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la fine della relazione durata otto mesi con Gemma Galgani con la quale dice di essere rimasto in contatto. L’ex tronista toscano in esclusiva a Domenica Live ha raccontato la fine della loro storia: “Io sono un gabbiano e voglio la libertà. Ora posso dire di non aver mai amato Gemma, tra noi c’era un rapporto e un’affinità importante”. I due si sono separati dopo che lei ha interrotto senza spiegazioni la loro relazione. “Io e Gemma ci siamo sentiti via messaggio, ma telefonicamente mai più dopo il 4 settembre (giorno in cui si sono lasciati, ndr). Nonostante fra loro continui quindi ad esserci questo scambio di messaggi, il 62enne, ha ribadito che non c’è nessuna possibilità di un ritorno di fiamma.